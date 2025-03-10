Німеччина

Попри складний старт у Мюнхені, португальський півзахисник прагне довести свою значимість.

Центральний півзахисник Жоау Пальїнья досі не зміг повністю реалізувати себе у складі мюнхенської Баварії через низку несприятливих обставин після свого трансферу з лондонського Фулгема влітку 2024 року за більш ніж 50 мільйонів євро.

Утім, як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, 29-річний португалець не опускає рук і не планує покидати клуб у майбутнє літнє трансферне вікно. Він налаштований боротися за місце в команді та здобувати трофеї.

У той же час, як зазначає джерело, Баварія не вважає Палінью незамінним гравцем і не виключає його можливої зміни клубу. Однак наразі жодних переговорів із іншими командами не ведеться, а мюнхенці не форсують його продаж.

Поточний контракт Жоау Паліньї з Баварією спливає влітку 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює його в 40 мільйонів євро.

У поточному сезоні португальський хавбек провів за мюнхенців лише 786 хвилин у 18 матчах у всіх турнірах, в яких він заробив одне попередження.