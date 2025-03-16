Джеффрі Гоувелееув увійшов в історію Бундесліги.
Джеффрі Гоувелееув, Getty Images
16 березня 2025, 13:59
Центральний захисник Джеффрі Гоувелееув, який є капітаном Аугсбурга, провів свій 250-й матч у чемпіонаті Німеччини.
Вчора, 15 березня, колектив Єсса Торупа вдома впорався з Вольфсбургом (1:0) у 26-му турі Бундесліги-2024/25. Для Гоувелееува цей поєдинок був ювілейним.
За даними OptaFranz, тепер 33-річний гравець є рекордсменом турніру серед нідерландців. Джеффрі обійшов експівзахисника Шальке й Дуйсбурга Гайнца ван Гарена, який провів у чемпіонаті Німеччини 249 матчів.
Гоувелееув виступає за Аугсбург із січня 2016 року. Тоді АЗ отримав за нього 3 млн євро.
За даними transfermarkt, у 250-ти поєдинках Бундесліги захисник відзначився сімома голами й десятьма асистами. Також на його рахунку 64 жовті картки та одна червона.