Німеччина

Джеффрі Гоувелееув увійшов в історію Бундесліги.

Центральний захисник Джеффрі Гоувелееув, який є капітаном Аугсбурга, провів свій 250-й матч у чемпіонаті Німеччини.

Вчора, 15 березня, колектив Єсса Торупа вдома впорався з Вольфсбургом (1:0) у 26-му турі Бундесліги-2024/25. Для Гоувелееува цей поєдинок був ювілейним.

За даними OptaFranz, тепер 33-річний гравець є рекордсменом турніру серед нідерландців. Джеффрі обійшов експівзахисника Шальке й Дуйсбурга Гайнца ван Гарена, який провів у чемпіонаті Німеччини 249 матчів.

Гоувелееув виступає за Аугсбург із січня 2016 року. Тоді АЗ отримав за нього 3 млн євро.

За даними transfermarkt, у 250-ти поєдинках Бундесліги захисник відзначився сімома голами й десятьма асистами. Також на його рахунку 64 жовті картки та одна червона.