Німеччина

Фантастичний матч із сімома голами!

У рамках 26-го туру німецької Бундесліги Штутгарт приймав Баєр.

Господарі були близькі до перемоги, але Баєр здійснив камбек! Колектив Хабі Алонсо забив на 88 і 94 хвилинах, у результаті чого забрав три очки у швабів.

Штутгарт — Баєр Леверкузен 3:4

Голи: Демірович, 15, Вольтемаде, 48, Джака (аг), 62 - Фрімпонг, 56, Інкап'є, 68, Штіллер (аг), 88, Шик, 90+4

Штутгарт: Нюбель — Аль-Дахіль (Шабо, 77), Єльч, Гендрікс, Міттельштедт — Мійо (Ундав, 68), Каразор, Штіллер, Левелінг — Вольтемаде, Демірович (Туре, 77)

Баєр Леверкузен: Градецькі — Мукіеле, Та, Інкап'є — Фрімпонг, Джака, Андріх (Артур, 74), Грімальдо (Адлі, 57) — Паласіос, Гарсія (Боніфейс, 57) — Шик

Попередження: Каразор, Єльч, Вольтемаде — Андріх, Інкап'є.