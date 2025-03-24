Німеччина

Німецький клуб хоче зберегти таланта, але вже цього літа на нього претендують гранди Європи.

Баєр Леверкузен підготував новий контракт для свого лівого вінгера Флоріана Вірца, повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, "фармацевти" хочуть зберегти 20-річного плеймейкера щонайменше до червня 2028 року, а сама угода міститиме суму відступних, яка стане активною наступного літа у разі підписання.

Леверкузенський клуб чекає на рішення Вірца щодо майбутнього, яке має бути ухвалене найближчим часом.

Нагадаємо, у послугах Флоріана Вірца вже зацікавлені Баварія та Манчестер Сіті. Баєр готовий до переговорів, але розгляне лише пропозиції від 120-130 мільйонів євро плюс бонуси.