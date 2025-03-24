Німецький клуб хоче зберегти таланта, але вже цього літа на нього претендують гранди Європи.
Флоріан Вірц, Getty Images
24 березня 2025, 21:35
Баєр Леверкузен підготував новий контракт для свого лівого вінгера Флоріана Вірца, повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, "фармацевти" хочуть зберегти 20-річного плеймейкера щонайменше до червня 2028 року, а сама угода міститиме суму відступних, яка стане активною наступного літа у разі підписання.
Леверкузенський клуб чекає на рішення Вірца щодо майбутнього, яке має бути ухвалене найближчим часом.
Нагадаємо, у послугах Флоріана Вірца вже зацікавлені Баварія та Манчестер Сіті. Баєр готовий до переговорів, але розгляне лише пропозиції від 120-130 мільйонів євро плюс бонуси.