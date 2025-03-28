Німеччина

21-річний форвард привернув увагу мюнхенського клубу.

Форвард РБ Лейпцига Беньямін Шешко може працевлаштуватися в іншому німецькому клубі. Про це повідомляє Todofichajes.

Як стало відомо джерелу, у послугах нападника "биків" зацікавлена Баварія. Лідер чемпіонату Німеччини розглядає Шешко як довгострокову заміну англійцю Гаррі Кейну. Раніше в пресі з'явилася інформація про бажання Кейна повернутися на туманний Альбіон.

Трудовий договір Шешка з Лейпцигом розрахований до кінця червня 2029 року. Ринкова вартість словенця оцінюється в 65 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Арсенал прагне повернутися влітку до ідеї підписання Шешко.