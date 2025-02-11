Англія

"Каноніри" хочуть підсилити позицію центрфорварда.

Нападник Лейпцига Беньямін Шешко у літнє трансферне вікно може перебратися до англійської Прем'єр-ліги, оскільки лондонський Арсенал не охолонув до ідеї з його підписанням. Про це повідомляє СaughtOffside.

За інформацією джерела, минулого літа Челсі і Манчестер Юнайтед робили "бикам" запит щодо 21-річного словенського форварда, однак словенець віддавав перевагу проєкту Арсенала, який він вважав "більш привабливим".

Утім, незважаючи на конкретні намагання "канонірів" підписати Шешко, у підсумку молодий центрфорвард вирішив ще щонайменше на один сезон залишитися в РБ Лейпциг, підписавши новий контракт до літа 2029 року.

Зазначається, що Арсенал має чіткі наміри повернутися до ідеї з підписанням Шешко наприкінці поточного сезону, вважаючись наразі головним фаворитом у боротьбі за гравця.

У поточному сезоні Беньямін Шешко провів за РБ Лейпциг 30 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 15 голів та віддав 4 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює словенця в 50 мільйонів євро.