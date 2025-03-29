Німеччина

Вражаючий показник англійця.

Баварія приймала вдома Санкт-Паулі, рахунок матчу відкрив англійський нападник Гаррі Кейн — і Санкт-Паулі став уже дев'ятнадцятим клубом, ворота якого він вразив у Бундеслізі.

Іншими словами, Кейн вражав ворота всіх клубів, проти яких грав у неповні два сезони в Бундеслізі. Є лише один гравець в історії Бундесліги, у якого цей показник ще вищий — Мірослав Клозе грав і забивав проти двадцяти восьми клубів.

Нагадаємо, що англійський нападник виступає за мюнхенську Баварію з 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Баварія знайшла довгострокову заміну Кейну.