Вражаючий показник англійця.
Гаррі Кейн, Getty Images
29 березня 2025, 18:58
Баварія приймала вдома Санкт-Паулі, рахунок матчу відкрив англійський нападник Гаррі Кейн — і Санкт-Паулі став уже дев'ятнадцятим клубом, ворота якого він вразив у Бундеслізі.
Іншими словами, Кейн вражав ворота всіх клубів, проти яких грав у неповні два сезони в Бундеслізі. Є лише один гравець в історії Бундесліги, у якого цей показник ще вищий — Мірослав Клозе грав і забивав проти двадцяти восьми клубів.
Нагадаємо, що англійський нападник виступає за мюнхенську Баварію з 2023 року.
Раніше повідомлялося, що Баварія знайшла довгострокову заміну Кейну.