Німеччина

Франкфуртський Айнтрахт розглядає можливість підписання японського опорника.

Айнтрахт Франкфурт зробив запит щодо центрального півзахисника Ватару Ендо, якого Ліверпуль готовий відпустити цього літа. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, 32-річний японець є одним із кандидатів на підсилення складу "орлів", але клуб також розглядає інші варіанти.

Поки що цей трансфер не є пріоритетним для Айнтрахта, зокрема через високу вартість угоди. Німецький клуб уважно стежить за ситуацією, але рішення наразі остаточно не ухвалене.

У поточному сезоні Ватару Ендо провів за Ліверпуль 742 хвилини у 26 матчах у всіх турнірах, в яких він заробив одне попередження.