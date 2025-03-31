Франкфуртський Айнтрахт розглядає можливість підписання японського опорника.
Ватару Ендо, Getty Images
31 березня 2025, 20:24
Айнтрахт Франкфурт зробив запит щодо центрального півзахисника Ватару Ендо, якого Ліверпуль готовий відпустити цього літа. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, 32-річний японець є одним із кандидатів на підсилення складу "орлів", але клуб також розглядає інші варіанти.
Поки що цей трансфер не є пріоритетним для Айнтрахта, зокрема через високу вартість угоди. Німецький клуб уважно стежить за ситуацією, але рішення наразі остаточно не ухвалене.
У поточному сезоні Ватару Ендо провів за Ліверпуль 742 хвилини у 26 матчах у всіх турнірах, в яких він заробив одне попередження.