Німеччина

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 29-го туру німецької Бундесліги, у якому зіграють мюнхенська Баварія та дортмундська Боруссія.

Мюнхенська Баварія та дортмундська Боруссія зіграють у Der Klassiker на Альянц Арені в рамках двадцять дев'ятого туру німецької Бундесліги.

Ганс-Дітер Флік, після поразки від міланського Інтера (1:2), використав із перших хвилин Мюллера під нападником.

Ніко Ковач, на тлі розгрому від каталонської Барселони (0:4), залучив до стартового складу Зюле в трійці центральних захисників, тоді як Гросс, Озджан та Свенссон гратимуть в півзахисті, а Баєр розташується атаці.

Баварія: Урбіг — Лаймер, Даєр, Кім Мін Дже, Станішич — Кімміх, Горецка — Олісе, Мюллер, Сане — Кейн.

Запасні: Перец, Геррейру, Бої, Палління, Відович, Павлович, Гнабрі, Коман, Кусі-Асаре.



Боруссія Д: Кобель — Зюле, Джан, Антон — Р'єрсон, Гросс, Озджан, Брандт, Свенссон — Баєр, Гірассі.

Запасні: Маєр, Коуту, Бенсебаїні, Рейна, Нмеча, Чуквуемека, Дюранвіль, Адеємі, Байно-Гіттенс.



Гра Баварія — Боруссія Д почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.