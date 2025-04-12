Німеччина
12 квітня 2025, 21:28
Баварія та Боруссія Д у гарячому Der Klassiker сильнішого не виявили
Венсан Компані спробував перевернути хід подій посеред другого тайму вдалими замінами, але цього не вистачило для підсумкової перемоги.
Баварія — Боруссія Д, Getty Images
12 квітня 2025, 21:28
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Баварія — Боруссія Д 2:2
Голи: Геррейру, 66, Гнабрі, 69 — Баєр, 48, Антон, 75
Баварія: Урбіг — Лаймер, Даєр, Кім Мін Дже (Геррейру, 54), Станішич — Кімміх, Горецка (Павлович, 63) — Олісе, Мюллер (Коман, 81), Сане (Гнабрі, 64) — Кейн.
Боруссія Д: Кобель — Зюле (Бенсебаїні, 81), Джан, Антон — Р'єрсон, Гросс, Озджан (Чуквуемека, 71), Брандт (Нмеча, 71), Свенссон — Баєр (Адеємі, 80), Гірассі.
Попередження: