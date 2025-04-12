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Баварія — Боруссія Д 2:2
Голи: Геррейру, 66, Гнабрі, 69 — Баєр, 48, Антон, 75

Баварія: Урбіг — Лаймер, Даєр, Кім Мін Дже (Геррейру, 54), Станішич — Кімміх, Горецка (Павлович, 63) — Олісе, Мюллер (Коман, 81), Сане (Гнабрі, 64) — Кейн.

Боруссія Д: Кобель — Зюле (Бенсебаїні, 81), Джан, Антон — Р'єрсон, Гросс, Озджан (Чуквуемека, 71), Брандт (Нмеча, 71), Свенссон — Баєр (Адеємі, 80), Гірассі.

Попередження: 