Німеччина

Мюнхенці не планують продавати вінгера, сам футболіст також не розглядає варіанти переходу.

Вінгер Серж Гнабрі не покине мюнхенську Баварію у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Sky Sport DE Флоріан Плеттенберг, наразі жодні переговори щодо трансферу 29-річного футболіста не ведуться, а клуб не вивчає ринок у пошуках заміни для нього.

Контракт німецького вінгера з Баварією чинний до літа 2026 року. Гравець має намір залишитися в команді та продовжити виступи за мюнхенців.

Водночас зазначається, що саме Кінгслі Коман наразі вважається більш імовірним кандидатом на трансфер, що може принести клубу суттєву суму.

У поточному сезоні Серж Гнабрі провів за Баварію 36 матчів, в яких він забив 6 голів та віддав 5 результативних передач.