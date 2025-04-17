Німеччина

35-річний німець може продовжити кар’єру в Серії A.

Легенда мюнхенської Баварії Томас Мюллер цього літа може змінити клубну прописку.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, Фіорентина зацікавлена у підписанні 35-річного ветерана на правах вільного агента й вже готує для нього контракт.

За даними джерела, італійський клуб пропонує німцю угоду на один рік із можливістю автоматичного продовження ще на сезон. Фіалки розглядають Мюллера як цінного лідера, здатного підсилити команду досвідом та креативністю в атаці.

У поточному сезоні Томас Мюллер провів 39 матчів у всіх турнірах, у яких забив шість голів і зробив стільки ж результативних передач.

Очікується, що остаточне рішення щодо свого майбутнього Мюллер ухвалить після завершення сезону. На нього претендують й інші клуби, однак інтерес Фіорентини вважається одним із найконкретніших.