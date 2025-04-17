Німеччина

Гравець зацікавив два клуби зі столиці Англії.

Два клуби чемпіонату Англії цікавляться опорним півзахисником Баварії Жоау Паліньєю, передають журналісти Тобі Альтшеффль і Крістіан Фальк.

Склад гранда Бундесліги 29-річний португалець поповнив влітку 2024 року. Тоді Фулгем отримав за гравця 51 мільйон євро.

Стати важливою частиною колективу Венсана Компані в Мюнхені Паліньї не вдалося. На його рахунку 927 хвилин у 21-му матчі всіх турнірів поточної кампаії, тоді як 15 поєдинків виконавець пропустив за станом здоров'я.

Зараз Баварія готова вислухати пропозиції щодо Жоау, сподіваючись продати його без значних грошових втрат. Повідомляється, що опорник може повернутися до Фулгема або стати гравцем Вест Гема.

Сам він прагне залишитися в складі "ротен" і продовжити боротися за своє місце. Проте, якщо його шанси більше грати в наступному сезоні будуть невеликими, то Палінья може розглянути перехід назад до АПЛ.