У англійця перебір жовтих карток.
Гаррі Кейн, Getty Images
26 квітня 2025, 19:55
За три тури до завершення чемпіонату Німеччини Баварія випереджає другий Баєр на вісім очок. Чемпіонським для мюнхенців може стати наступний матч проти Лейпцига, який відбудеться 3 травня.
Нападник Гаррі Кейн не зможе зіграти проти Лейпцига через дискваліфікацію. Англієць пропускатиме гру Бундесліги через перебір карток жовтого кольору.
Цікаво, що у своїй кар'єрі 31-річний Гаррі Кейн досі не виграв жодного великого трофея. Першим трофеєм напевно стане титул Бундесліги, хоч Кейн і не допоможе команді в потенційному чемпіонському поєдинку.
Раніше повідомлялося, що Кейн забив усім клубам, проти яких грав у Бундеслізі.