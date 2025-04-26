Німеччина

У англійця перебір жовтих карток.

За три тури до завершення чемпіонату Німеччини Баварія випереджає другий Баєр на вісім очок. Чемпіонським для мюнхенців може стати наступний матч проти Лейпцига, який відбудеться 3 травня.

Нападник Гаррі Кейн не зможе зіграти проти Лейпцига через дискваліфікацію. Англієць пропускатиме гру Бундесліги через перебір карток жовтого кольору.

Цікаво, що у своїй кар'єрі 31-річний Гаррі Кейн досі не виграв жодного великого трофея. Першим трофеєм напевно стане титул Бундесліги, хоч Кейн і не допоможе команді в потенційному чемпіонському поєдинку.

Раніше повідомлялося, що Кейн забив усім клубам, проти яких грав у Бундеслізі.