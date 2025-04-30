Гранд Бундесліги зацікавлений у Феліпе Лойолі.
Феліпе Лойола, Getty Images
30 квітня 2025, 17:28
Центральний півзахисник Індепендьєнте (Авельянеда) Феліпе Лойола може перебратися до Баварії, передає журналіст TyC Sports Сесар Луїс Мерло.
Повідомляється, що за 24-річного чилійця гранд Бундесліги запропонує 15-20 мільйонів євро. При цьому 50% суми трансферу отримає Уачіпато, колишній клуб гравця.
Лойола дуже відкритий до такого переходу, а в Індепендьєнте вже розпочали пошуки заміни.
Контракт Феліпе з клубом з Авельянеди розраховано до кінця червня 2028 року. Порталом transfermarkt гравець збірної Чилі оцінюється у 6 млн євро.
На рахунку півзахисника чотири гола й три асисти у 18-ти матчах усіх турнірів поточної кампанії.