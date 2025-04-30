Німеччина

Гранд Бундесліги зацікавлений у Феліпе Лойолі.

Центральний півзахисник Індепендьєнте (Авельянеда) Феліпе Лойола може перебратися до Баварії, передає журналіст TyC Sports Сесар Луїс Мерло.

Повідомляється, що за 24-річного чилійця гранд Бундесліги запропонує 15-20 мільйонів євро. При цьому 50% суми трансферу отримає Уачіпато, колишній клуб гравця.

Лойола дуже відкритий до такого переходу, а в Індепендьєнте вже розпочали пошуки заміни.

Контракт Феліпе з клубом з Авельянеди розраховано до кінця червня 2028 року. Порталом transfermarkt гравець збірної Чилі оцінюється у 6 млн євро.

На рахунку півзахисника чотири гола й три асисти у 18-ти матчах усіх турнірів поточної кампанії.