Німеччина

Німецький вінгер відмовився від пропозицій інших клубів та погодився на зниження зарплати заради Мюнхена.

Баварія та крайній нападник Лерой Сане перебувають на завершальному етапі переговорів щодо нового контракту. Про це повідомляє журналіст Sky Sport DE Флоріан Плеттенберг.

Очікується, що вже наступного тижня 29-річний вінгер підпише з мюнхенцями нову угоду до літа 2028 року, якщо не станеться жодних несподіваних змін.

За інформацією джерела, Сане не вимагав підписного бонусу, погодився на зменшення зарплати та відхилив усі пропозиції від інших клубів. Його головною метою було залишитися у складі мюнхенців.

Цей жест ще раз підкреслює відданість футболіста клубу, в якому він виступає з 2020 року.