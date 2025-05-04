Німеччина

Для клубу з Мюнхена це 34-й подібний титул.

Баєр на виїзді не впорався з Фрайбургом (2:2) у 32-му турі Бундесліги-2024/25, що дозволило Баварії достроково оформити чемпіонство.

За два поєдинки до кінця поточної кампанії турніру леверкузенці відстають від мюнхенців на вісім очок. Таким чином підопічні Хабі Алонсо втратили математичні шанси захистити титул чемпіона Німеччини.

Для Баварії ж це 33-та підсумкова звитяга в створеній у 1963 році Бундеслізі й 34-та загалом в "еліті" німецького футболу. Також це перший трофей Венсана Компані на чолі мюнхенського клубу.

Нагадаємо, що з Ліги чемпіонів "ротен" вилетіли на стадії чвертьфіналу плей-оф, поступившись Інтеру (3:4 за сумою двох матчів), тоді як у Кубку Німеччини вони дісталися 1/8 фіналу, де зазнали домашньої поразки від Баєра (0:1).