Німеччина

33-річний форвард вирішив зав'язати з футболом.

Нападник Кельна Марк Ут завершить кар'єру після завершення цього сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нинішнього сезону 33-річний німець провів десять матчів без результативних дій. Він виступає за "козлів" із січня 2020 року.

Зазначимо, що Марк є вихованцем Кельна, який спочатку він залишив влітку 2012 року. Також він виступав за Херенвен, Хераклес, Гоффенгайм та Шальке.

Також на рахунку Ута один матч у складі збірної Німеччини, у якому він відіграв 68 хвилин. Це був матч Ліги націй проти Нідерландів у 2018 році.

Після 32 турів Кельн набрав 55 очок і посідає друге місце у Бундеслізі, відстаючи від Гамбурга на один бал. Позаду йдуть Ельфсберг та Педерборн, у яких по 52 очки.