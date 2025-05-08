30-річний футболіст продовжить виступати за "фіалок".
Робін Госенс, Getty Images
08 травня 2025, 21:28
Наприкінці минулого літа лівий захисник Робін Госенс перебрався з берлінського Уніона до Фіорентини на правах оренди.
Німець подолав планку в 60% ігор за "фіалок", тому буде викуплений. Клуб Серії А заплатить за 30-річного Госенса 7,5 мільйона євро. Про це розповідає портал Goal із посиланням на Kicker.
Робін Госенс взяв участь у 37 матчах Фіорентини, в яких записав на свій рахунок шість голів і дев'ять результативних передач на партнерів.
Фіорентина зараз розташовується на восьмій позиції в турнірній таблиці чемпіонату Італії. У четвер команда проведе матч-відповідь півфіналу Ліги конференцій проти Бетіса.