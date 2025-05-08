Німеччина

30-річний футболіст продовжить виступати за "фіалок".

Наприкінці минулого літа лівий захисник Робін Госенс перебрався з берлінського Уніона до Фіорентини на правах оренди.

Німець подолав планку в 60% ігор за "фіалок", тому буде викуплений. Клуб Серії А заплатить за 30-річного Госенса 7,5 мільйона євро. Про це розповідає портал Goal із посиланням на Kicker.

Робін Госенс взяв участь у 37 матчах Фіорентини, в яких записав на свій рахунок шість голів і дев'ять результативних передач на партнерів.

Фіорентина зараз розташовується на восьмій позиції в турнірній таблиці чемпіонату Італії. У четвер команда проведе матч-відповідь півфіналу Ліги конференцій проти Бетіса.