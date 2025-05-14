Німеччина

Гравець лише рік провів у Європі.

Мексиканський фланговий захисник Родріго Уескас минулого літа долучився до складу данського Копенгагена з мексиканського Крус Асуля за 1,85 млн євро.

Проте вже за рік своїх виступів у Європі 21-річний виконавець устиг продемонструвати, що готовий і до більш серйозних викликів у кар’єрі.

Наступними для мексиканця мають стати клуби з провідних ліг Європи, тоді як уже зараз зацікавленість у ньому висловлюють дортмундська Боруссія, лондонський Вест Гем та французький Марсель.

"Джмелі" при цьому планують продати "провансальцям" свого алжирського захисника Рамі Бенсебаїні, у якого в контракті наявна сума викупу за 20 млн євро, після чого французький клуб має поступитись німцям у боротьбі за Уескаса.

Ступінь залучення "молотобійців" до перегонів за гравцем наразі невідома.

Тим часом Родріго провів у цьому сезоні 34 матчі, забив один гол та віддав дві гольові передачі.