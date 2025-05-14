Німеччина

На гравця вже полюють топові клуби АПЛ та мюнхенська Баварія.

Нідерландський атакуючий півзахисник Хаві Сімонс прийняв остаточне рішення — цього літа він покине РБ Лейпциг. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 22-річний нідерландець готовий розпочати новий етап своєї кар’єри в одному з провідних клубів Європи.

Як повідомлялося раніше, до Сімонса вже проявляють інтерес кілька грандів англійської Прем’єр-ліги, а також мюнхенська Баварія. Всі уважно стежать за розвитком ситуації навколо талановитого хавбека.

Керівництво РБ Лейпциг обізнане з планами гравця та готується до можливого трансферу в літнє міжсезоння.

У поточному сезоні Хаві Сімонс провів за "биків" 32 матчі, в яких він забив 10 голів та віддав 8 результативних передач. Його поточний контракт спливає влітку 2027 року.