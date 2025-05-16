Німеччина

Німецького вінгера не влаштовують умови, запропоновані мюнхенським клубом.

Згідно з інформацією Sky Sport Germany, Лерой Сане не має наміру приймати останню контрактну пропозицію від Баварії.

Зазначається, що мюнхенський клуб намагався домовитися про продовження співпраці, однак 29-річний гравець наразі не зацікавлений у поточних умовах.

Контракт Сане з мюнхенцями діє до літа 2025 року, тому ситуація навколо його майбутнього стає дедалі напруженішою. Відмова від нової угоди може відкрити двері для потенційного трансферу вже найближчим часом.

У поточному сезоні Лерой Сане провів 44 матчі, в яких він забив 13 голи та віддав 6 асистів.