Німеччина

Баварія веде позитивні переговори щодо продовження контракту з французьким центрбеком.

Спортивний директор Баварії Макс Еберль підтвердив, що клуб веде позитивні переговори з центральним захисником Дайо Упамекано щодо продовження його контракту.

Французький центрбек, який приєднався до мюнхенського клубу у 2021 році, залишається важливою фігурою в обороні команди. За словами Еберля, обидві сторони налаштовані на досягнення угоди, і переговори проходять у конструктивному ключі.

"У нас позитивні переговори щодо продовження контракту Дайо Упамекано", — цитує слова журналіст Ніколо Скіра.

Поточний контракт Дайо Упамекано з Баварією спливає влітку 2026 року.