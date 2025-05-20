Німеччина

На рахунку 35-річного угорця 58 поєдинків у збірній.

Воротар Лейпцига Петер Гулачі вирішив завершити кар'єру в збірній Угорщини.

"Чудовий розділ завершився, незабутня подорож підійшла до кінця. З вдячністю та гордістю в серці я прощаюся з угорською збірною. Більше десятиліття, 58 матчів, стільки спогадів, труднощів і радості.

Носіння футболки з гербом здійснило мою найбільшу дитячу мрію, і кожна мить залишиться для мене назавжди у пам'яті.

Дякую моїм товаришам по команді, тренерам, родині та вам, вболівальникам – ваша підтримка важила більше за все. Вперед, Угорщино", — написав Гулачі у своєму Instagram.

У складі національної команди 35-річний угорець провів 58 матчів, з яких 19 на нуль за 78 пропущених м'ячів.

Цього сезону Гулачі відіграв 37 матчів за Лейпциг, з яких 14 на нуль при 53 пропущених м'ячах.