На рахунку 35-річного угорця 58 поєдинків у збірній.
Петер Гулачі, Getty Images
20 травня 2025, 10:48
Воротар Лейпцига Петер Гулачі вирішив завершити кар'єру в збірній Угорщини.
"Чудовий розділ завершився, незабутня подорож підійшла до кінця. З вдячністю та гордістю в серці я прощаюся з угорською збірною. Більше десятиліття, 58 матчів, стільки спогадів, труднощів і радості.
Носіння футболки з гербом здійснило мою найбільшу дитячу мрію, і кожна мить залишиться для мене назавжди у пам'яті.
Дякую моїм товаришам по команді, тренерам, родині та вам, вболівальникам – ваша підтримка важила більше за все. Вперед, Угорщино", — написав Гулачі у своєму Instagram.
У складі національної команди 35-річний угорець провів 58 матчів, з яких 19 на нуль за 78 пропущених м'ячів.
Цього сезону Гулачі відіграв 37 матчів за Лейпциг, з яких 14 на нуль при 53 пропущених м'ячах.