Німеччина

Є свіже прізвище для команди Нагельсманна.

Збірна Німеччини під час червневого міжнародного циклу братиме участь у плей-оф Ліги націй УЄФА, де зіграє в півфіналі проти Португалії

Офіційний сайт Німецького футбольного союзу опублікував перелік з 26 футболістів, яких обрав на найближчий цикл головний тренер Юліан Нагельсманн.

Воротарі: Олівер Бауманн (Гоффенгайм), Александр Нюбель (Штутгарт), Марк-Андре тер Штеген (Баварія);

Захисники: Роберт Андріх (Баєр), Вальдемар Антон (Боруссія Дортмунд), Ян-Орель Біссек (Інтер), Йосуа Кімміх (Баварія), Робін Кох (Айнтрахт Франкфурт), Максиміліан Міттельштедт (Штутгарт), Давід Раум (РБ Лейпциг), Йонатан Та (Баєр).

Півзахисники: Карім Адеємі, Паскаль Гросс, Фелікс Нмеча (усі — Боруссія Дортмунд), Надієм Амірі (Майнц), Том Бішоф (Гоффенгайм), Серж Гнабрі, Александер Павлович, Лерой Сане (Баварія), Леон Горецка (Баварія), Робін Госенс (Фіорентина), Анжело Штіллер (Штутгарт), Флоріан Вірц (Баєр).

Нападники: Ніклас Фюллькруг (Боруссія Дортмунд), Деніз Ундав (Штутгарт), Нік Вольтемаде (Штутгарт).

Дебютант цього виклику "Бундестім" — форвард Штутгарта Нік Вольтемаде з 16 голами та трьома гольовими передачами в 32 матчах цього клубного сезону.

Збірна Німеччини зустрінеться з Португалією в Мюнхені 4 червня, о 22:00.