Німеччина

Однак це бажання наразі не знаходить позитивного відгуку.

Німецький Аугсбург завершив сезон на 12 сходинці турнірної таблиці Бундесліги, що для клубу загалом було задовільним показником, однак баварці хочуть його покращити вже в наступній кампанії.

Для цього треба шукати підсилення на літньому трансферному ринку, і однією з цілей керівники клубу визначили атакувального півзахисника леверкузенського Баєра Йонаса Гофмана.

32-річний виконавець є добре знаним на внутрішньому ринку, бо встиг пограти за обидві Боруссії та Майнц свого часу, однак у складі "фармацевтів" за спиною у Флоріана Вірца в нього було не надто багато ігрового часу.

17 матчів (651 хвилина), три голи та дві гольові передачі в цьому сезоні — гравець не надто яскраво провів останню кампанію на чолі з Хабі Алонсо.

Проте іспанець уже пішов до мадридського Реала, і Гофманн тепер зосереджений за співпраці з Еріком тен Гагом, тому не надто поспішає змінювати клуб.

Усе залежатиме від Баєра, який нині шукатиме заміну для Вірца, якого активно сватають чутками до англійського Ліверпуля, тоді й у самого Йонаса ще два роки до завершення дії контракту.