Однак це бажання наразі не знаходить позитивного відгуку.
Йонас Гофманн, Getty Images
28 травня 2025, 10:45
Німецький Аугсбург завершив сезон на 12 сходинці турнірної таблиці Бундесліги, що для клубу загалом було задовільним показником, однак баварці хочуть його покращити вже в наступній кампанії.
Для цього треба шукати підсилення на літньому трансферному ринку, і однією з цілей керівники клубу визначили атакувального півзахисника леверкузенського Баєра Йонаса Гофмана.
32-річний виконавець є добре знаним на внутрішньому ринку, бо встиг пограти за обидві Боруссії та Майнц свого часу, однак у складі "фармацевтів" за спиною у Флоріана Вірца в нього було не надто багато ігрового часу.
17 матчів (651 хвилина), три голи та дві гольові передачі в цьому сезоні — гравець не надто яскраво провів останню кампанію на чолі з Хабі Алонсо.
Проте іспанець уже пішов до мадридського Реала, і Гофманн тепер зосереджений за співпраці з Еріком тен Гагом, тому не надто поспішає змінювати клуб.
Усе залежатиме від Баєра, який нині шукатиме заміну для Вірца, якого активно сватають чутками до англійського Ліверпуля, тоді й у самого Йонаса ще два роки до завершення дії контракту.