Німеччина

20-річний захисник став ключовим гравцем оборони Лейпцига після переходу з ПСЖ.

РБ Лейпциг офіційно оголосив про продовження контракту з центральним захисником Ель-Шадалем Бітшіабу до 30 червня 2029 року. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Французький футболіст приєднався до Лейпцига влітку 2023 року з Парі Сен-Жермен. Незважаючи на травму зв’язок у перші місяці, Бітшіабу дебютував у лютому 2024-го в матчі проти Уніона (2:0) і з того часу став важливою частиною захисту команди. У сезоні-2024/25 він провів 28 офіційних поєдинків, з яких 19 – у стартовому складі.

Загалом Бітшіабу відіграв 34 матчі за Лейпциг, провівши на полі 1 657 хвилин. У серпні 2024 року він уперше вийшов у старті в матчі проти Байєра (3:2). Також у складі РБ він став володарем Суперкубка Німеччини 2023 року після перемоги над Баварією.

Захисник, який вже має 20 матчів за юнацькі збірні Франції, нещодавно був номінований на нагороду Golden Boy 2025.