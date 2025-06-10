Німеччина

Німецький клуб відхилив третю пропозицію лондонців у розмірі 55 мільйонів євро.

Перехід вінгера Джеймі Гіттенса з Боруссії Дортмунд до Челсі остаточно зірвався перед стартом Клубного чемпіонату світу — він не відбудеться перед стартом турніру в США,

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, дортмундський клуб відхилив третю пропозицію англійців — цього разу лондонці запропонували 55 мільйонів євро.

Незважаючи на серйозну зацікавленість та активні переговори, Боруссія чітко дала зрозуміти, що хоче отримати за свого вінгера більшу суму.

У наборі "пенсіонерів" існує надія, що їм вдастся підписати 20-річного англійця цього літа, проте безпосередньо на КЧС-2025 Байно-Гіттенса в якості гравця Челсі ми, схоже, не побачимо.