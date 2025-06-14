Німеччина

Обидва гравці не планують покидати клуб, хоча Леон може бути проданий у разі привабливої пропозиції.

Зіркові півзахисники Баварії Серж Гнабрі та Леон Горетцка, схоже, не збираються змінювати клубну прописку цього літа.

Як повідомляє журналіст Sky Sport Deutschland Флоріан Плеттенберг, обидва гравці не мають наміру залишати мюнхенський гранд і вже донесли свою позицію до керівництва клубу.

Втім, у ситуації з Горетцкою є важлива деталь: спортивний директор Баварії Макс Еберль відкритий до його продажу, якщо надійде гідна пропозиція. Це може свідчити про готовність клубу до змін у центрі поля, попри бажання гравця залишитися. Ситуація щодо Гнабрі не має також радикального характеру.

Нагадаємо, що контракти обох футболістів розраховані до літа 2026 року.