Німеччина

Провідні саудівські клуби готові надати вінгеру зарплату в 25 млн євро на рік.

Зірковий вінгер мюнхенської Баварії Кінгслі Коман відповів на питання щодо спекуляцій та чуток навколо його майбутнього в Мюнхені та можливого відходу цього літа.

29-річний француз заперечує, що він отримав якісь повідомлення від баварців щодо небажання його бачити у подальшому в клубі та можливості трансферу цього літа.

"Ніхто не приходив до мене і не казав, що я маю піти. Я б хотів залишитися. Тренер завжди казав мені, що я йому потрібен

У мене ще залишилося два роки контракту, але у футболі ніколи не можна бути впевненим на 100%", — відповів Коман на питання щодо свого майбутнього в Баварії.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, після втрати Лероя Сане, який погодився на безкоштовний перехід до Галатасараю замість продовження контракту з Баварією, мюнхенці розглядають можливість утримання Кінгслі Комана.

За інформацією джерела, до французького вінгера є предметний інтерес з АПЛ та провідних клубів Саудівської Аравії, де його готові платити чистими 25 мільйонів євро на рік