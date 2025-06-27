Німеччина

Багатообіцяючий німецький нападник вже повідомив Штутгарт про бажання приєднатися до мюнхенського гранда.

Баварія планує розпочати переговори щодо трансферу німецького форварда Ніка Вольтемаде, який раніше відхилив покращену пропозицію від Штутгарта щодо нового контракту.

За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга зі Sky Sport DE, мюнхенський клуб готовий запропонувати 23-річному центрфорварду контракт до літа 2030 року.

Очікується, що фіксована річна зарплата футболіста в Баварії становитиме близько 7,5 млн євро, а з урахуванням бонусів може зрости до 10 млн євро.

Для порівняння, Штутгарт пропонував Вольтемаде новий контракт з максимальним доходом до 2,5 млн євро на рік, однак гравець остаточно відмовився від нього у четвер, 26 червня.

Зазначається, що Нік Вольтемаде вже повідомив керівництву Штутгарта про своє прагнення перейти саме до Баварії, і трансфер може відбутися найближчим часом. У минулому сезоні габаритний німець зіграв 33 матчі у всіх турнірах, забив 17 голів та віддав 3 асисти.