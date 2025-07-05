Німеччина

Бразильський півзахисник підписав контракт до 2030 року.

Вольфсбург офіційно оголосив про підписання бразильського опорного півзахисника Віні Соузи з Шеффілд Юнайтед.

26-річний бразилець уклав контракт із німецьким клубом до 30 червня 2030 року та виступатиме під п’ятим номером.

Віні Соуза має багатий міжнародний досвід — він грав у Бразилії, Бельгії, Іспанії та Англії. Починав кар’єру у Фламенгу, після чого переїхав до Європи, де виступав за Ломмель, Мехелен, Еспаньйол, а минулі два сезони провів у складі Шеффілд Юнайтед, за який він провів 36 матчів в АПЛ та 35 — у Чемпіоншипі.

За даними Transfermarkt, перехід бразильського руйнівника коштував Вольфсбургу 15 мільйонів євро.