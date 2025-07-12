Німеччина

Попри чутки про інтерес з Італії, нападник наразі не планує змінювати клуб.

Нападник Боруссії Дортмунд Карім Адеємі не має наміру залишати команду в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Останніми днями в ЗМІ з’являлися повідомлення про інтерес до 23-річного вінгера з боку італійських клубів, однак, за даними інсайдера, жодних переговорів щодо його трансферу не проводилося.

Сам гравець "джмелів" також щасливий у Дортмунді та розраховує залишитися у складі Боруссії на наступний сезон.

Адеємі приєднався до Боруссії у 2022 році з РБ Зальцбург за 30 мільйонів євро. Минулого сезону він зіграв за Дортмунд 41 матч, забив 12 голів та віддав 11 асистів.