Німеччина

Трансфер бельгійського вінгера коштуватиме "бикам" приблизно у 22 мільйони євро.

Правий вінгер Йоган Бакайоко близький до офіційного переходу з ПСВ до РБ Лейпциг — клуби досягли повної принципової згоди щодо трансферу, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг із Sky Sport DE.

За інформацією джерела, сума угоди складе близько 18 мільйонів євро гарантованого платежу та ще 4 мільйони у вигляді бонусів. Контракт із 22-річним бельгійцем буде розрахований до літа 2030 року.

Бакайоко прибуде до Лейпцига вже у вівторок, а медичне обстеження заплановане на вівторок або середу. Повна домовленість із самим гравцем була досягнута раніше.

У минулому сезоні Йоган Бакайоко провів за ПСВ 47 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 12 голів та віддав 3 результативні передачі.