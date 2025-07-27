Німеччина

Юнак починає шлях у "дорослому" футболі.

Німецький нападник ганського походження Фарід Альфа-Рупрехт має за плечима школу Айнігкайта, Гамбурга та англійського Манчестер Сіті, у молодіжних командах якого й виступав останні три роки.

Але цього літа вже 19-річний виконавець зробив перший серйозний крок у своїй професійній кар’єрі, у чому йому допоміг леверкузенський Баєр.

"Фармацевти" заплатили "містянам" майже 6 млн євро за юнака, а також зобов’язались віддати 40% від вартості його наступного продажу.

Контракт із Альфою-Рупрехтом було підписано до 2030 року.

У минулому сезоні Фарід провів 19 матчів на молодіжному рівні, забив десять голів та віддав чотири гольові передачі.