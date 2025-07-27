Юнак починає шлях у "дорослому" футболі.
Фарід Альфа-Рупрехт, x.com/bayer04_en
27 липня 2025, 13:32
Німецький нападник ганського походження Фарід Альфа-Рупрехт має за плечима школу Айнігкайта, Гамбурга та англійського Манчестер Сіті, у молодіжних командах якого й виступав останні три роки.
Але цього літа вже 19-річний виконавець зробив перший серйозний крок у своїй професійній кар’єрі, у чому йому допоміг леверкузенський Баєр.
"Фармацевти" заплатили "містянам" майже 6 млн євро за юнака, а також зобов’язались віддати 40% від вартості його наступного продажу.
Контракт із Альфою-Рупрехтом було підписано до 2030 року.
У минулому сезоні Фарід провів 19 матчів на молодіжному рівні, забив десять голів та віддав чотири гольові передачі.