Италия

Наставник партенорейцев попытался мотивировать своих игроков.

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо рассказал о задачах команды перед матчем с Сассуоло.

"Скажу своим игрокам лишь то, что это не очень хороший период, но мы должны держать головы высоко поднятыми. У нас есть все необходимое, чтобы выйти из сложившейся ситуации.

Эта футболка значит так много, а многие из игроков уже вписали свои имена в историю клуба. Мы должны найти выход. Я верю в нас, мы сильные, а я здесь не ради денег. Думаю, мы способны показать, что может развиваться уже в матче с Сассуоло", – приводит слова Гаттузо портал Football Italia.

Матч Сассуоло – Наполи в 17-м туре Серии А состоится в воскресенье, 22 декабря.

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