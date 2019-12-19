Италия

Перенесенный матч 7-го тура чемпионата Италии закончился победой Сассуоло.

Матч 7-го тура первенства Серии А Брешия — Сассуоло, перенесенный из-за смерти президента "нероверди", завершился победой гостей.

Брешия, пропустив по голу в каждом из таймов, потерпела первое поражение после возвращения на пост тренера Эудженио Корини (после двух побед).

Сассуоло поднялся по ступенькам турнирной таблицы, и теперь делит 11-13 места с Болоньей и Вероной, а Брешия не смогла покинуть зону вылета, оставшись на 18-й позиции.

Брешия — Сассуоло 0:2

Голы: Траоре, 25, Капуто, 71.

Брешия: Альфонсо — Сабелли, Чистана, Чансельор, Матею — Бизоли, Тонали, Ромуло — Шпалек (Ндой, 65) — Торрегросса (Доннарумма, 72), Балотелли (Матри, 78).

Сассуоло: Пеголо — Тольян, Романья, Марлон, Рожерио (Кириакопулос, 72) — Обьянг, Локателли — Берарди (Пелузо, 88), Траоре, Бога (Дункан, 85) — Капуто.

Предупреждения: Шпалек, Торрегросса — Тольян, Рожерио, Обьянг.

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