Италия

Вашему вниманию видеообзор матча 17-го тура чемпионата Италии, завершившийся победой Ювентуса над Сампдорией.

В матче 17-го тура первенства Серии А между Сампдорией и Ювентусом, сдвинутом на середину недели из-за участия туринцев в поединке за Суперкубок Италии против Лацио, запланированном на 22 декабря, гости одержали минимальную победу.

На гол Дибалы, которого не успели накрыть защитники, ответил Капрари, но последнее слово осталось за Криштиану Роналду, сотворившим настоящий шедевр.

Сампдория — Ювентус 1:2

Голы: Капрари, 35 — Дибала, 19, Роналду, 45

Сампдория: Аудеро — Мурильо, Феррари, Колли, Мурру (Оджелло, 76) — Депаоли (Лери, 50), Торсби, Янкто (Габбьядини, 62), Линетти — Рамирес, Капрари

Ювентус: Буффон — Данило, Бонуччи, Демираль, Алекс Сандро (Де Шильо, 82) — Рабьо, Пьянич, Матюиди — Дибала (Коста, 77), Игуаин (Рэмси, 69), Роналду

Предупреждения: Янкто, Мурильо, Капрари, Рамирес — Пьянич, Демирал

Удаление: Капрари, 90+2

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