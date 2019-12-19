Италия

В матче 17-го тура чемпионата Италии против Сампдории Криштиану сотворил чудо-гол.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду продемонстрировал потрясающую прыгучесть, забив второй мяч в ворота Сампдории в поединке 17-го тура первенства Серии А.

Как утверждает Sky Italia, Роналду подпрыгнул на 71 сантиметр и встретился с мячом на высоте 2 метра 56 сантиметров, при этом зависнув в воздухе в стиле Майкла Джордана и не оставив шансов голкиперу хозяев.

Забитый мяч стал для португальца 10-м в Серии А в нынешнем сезоне, и он уступает в списке лучших бомбардиров чемпионата Италии только Чиро Иммобиле (17 голов).

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.