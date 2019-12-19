Италия

Главный тренер "волков" высказался о предстоящем матче Серии А против Фиорентины.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека прокомментировал следующий матч своей команды против Фиорентины, который пройдет в рамках 17-го тура чемпионата Италии.

"Фиорентина всегда создает проблемы Роме. Это хорошая команда с очень сильными игроками. "Фиалки" провели отличный матч против Интера. Предстоящий поединок не будет для нас легкой прогулкой, поэтому нам нужно быть сконцентрированными".

Также португальский специалист рассказал о текущей форме Криса Смоллинга и Джастина Клюйверта.

"Смоллинг тренировался вчера и сегодня. У него все хорошо, поэтому он может сыграть против Фиорентины. Что касается Клюйверта, то он не готов. Лучше не рисковать. Нам нужно немного подождать, чтобы он полностью восстановился", — приводит слова Фонсеки Football Italia.

Матч Фиорентина — Рома состоится в пятницу, 20 декабря, в 21:45 по киевскому времени.

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