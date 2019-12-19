Италия

Фиорентина Винченцо Монтеллы сыграет в следующем матче против Ромы.

Главный тренер Фиорентины Винченцо Монтелла прокомментировал следующий матч своей команды против Ромы, который пройдет в рамках 17-го тура чемпионата Италии.

Итальянец в своем время защищал цвета римского клуба, а также имел возможность поработать с этой командой в качестве главного тренера.

"Часть моего сердца принадлежит Роме. Этот клуб подарил мне много радости и боли, как на поле, так и на тренерском мостике. Нам нужна победа в матче Серии А, и, возможно, она наступит завтра".

"У Фонсеки есть отличные идеи. Он сразу же смог адаптироваться к итальянскому футболу. Фонсека предпочитает владеть мячом, даже если он рискует чем-то другим".

Также итальянский специалист высказался о планах своей команды на зимнее трансферное окно.

"Сейчас мне абсолютно наплевать на трансферный рынок. Я сосредоточен на том, что происходит на поле, и у меня нет других возможностей", — приводит слова Монтеллы Football Italia.

Матч Фиорентина — Рома состоится в пятницу, 20 декабря, в 21:45 по киевскому времени.

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