Италия

Польский хавбек подпишет новое долгосрочное соглашение.

Полузащитник Наполи Петр Зелински в ближайшее время свяжет свое будущее с Наполи. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, 25-летний поляк подпишет новый долгосрочный контракт с неаполитанским клубом до 2024 года.

Нынешнее соглашение Зелински с Наполи действительно до 2021 года. В текущем сезоне хавбек провел 21 матч на клубном уровне, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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