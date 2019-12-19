Агент подтвердил, что Борини покинет Милан

Полузащитник Милана Фабио Борини продолжит карьеру в другом клубе.
ФАБИО БОРИНИ, GETTY IMAGES
19 декабря 2019, 23:28
Фабио Борини уже в январе намерен сменить клуб, сообщил агент футболиста в комментарии RadioRossonera.
"Каждый тренер делает свой выбор. В январе Фабио намерен сменить клуб, где будет играть чаще".
"Где? Вариантов хватает как в Италии, так и в Англии. Могу сказать, что Милан – это позитивный опыт для Борини", — сказал агент.
В текущем сезоне Борини провел лишь два матча в Серии А и не отличился результативными действиями.
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