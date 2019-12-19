Агент подтвердил, что Борини покинет Милан

Италия

Полузащитник Милана Фабио Борини продолжит карьеру в другом клубе.

Фабио Борини уже в январе намерен сменить клуб, сообщил агент футболиста в комментарии RadioRossonera.

"Каждый тренер делает свой выбор. В январе Фабио намерен сменить клуб, где будет играть чаще".

"Где? Вариантов хватает как в Италии, так и в Англии. Могу сказать, что Милан – это позитивный опыт для Борини", — сказал агент.

В текущем сезоне Борини провел лишь два матча в Серии А и не отличился результативными действиями.