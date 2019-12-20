Италия

Неаполитанцы намерены подписать игроков Вероны.

Полузащитник Софьян Амрабат и защитник Амир Ррахмани могут стать игроками Наполи следующим летом.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, неаполитанцы хотят заполучить футболистов Вероны следующим летом и уже начали переговоры с Вероной. Сумма сделки может составить около 30 млн евро.

По информации источника, Ррахмани уже согласовал условия личного контракта с "адзурри", а переговоры с Амрабатом еще продолжаются.

Ранее сообщалось, что Наполи намерен подписать Лукаса Торрейру в январе.

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