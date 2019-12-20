Италия

Аргентинец не планирует в будущем переезжать из Милана.

Нападающий Интера Лаутаро Мартинес заявил, что доволен интересом со стороны других клубов, но намерен продолжать выступать за нынешнюю команду.

"Я счастлив здесь, это мой дом, и я доверяю Конте. Интерес к другим клубам означает, что я развиваюсь и работаю правильно. Это самое главное для меня".

"Это мой дом. Я всегда буду благодарен Интеру, который помогает мне расти. Я отказался от других предложений ранее. Я выбрал этот клуб за его историю, уровень игроков и привязанность болельщиков", — сказал Мартинес La Repubblica.

Ранее сообщалось, что "нерадзурри" могут в ближайшее время укрепить свои ряды полузащитником Аталанты.