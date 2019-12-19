Италия

19-летний полузащитник Деян Кулусевски может оказаться в Интере.

Полузащитник Аталанты Деян Кулусевски, выступающий на правах аренды за Парму, следующим летом может стать игроком Интера. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, руководство "нерадзурри" уже начало переговоры с бергамским клубом касательно потенциального перехода 19-летнего шведа.

Что касается финансовых деталей, то Интер должен будет выплатить за Кулусевски порядка 35 млн евро, а сам футболист присоединится к новому клубу после завершения сезона-2019/20.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готов предложить 30 млн евро за Деяна Кулусевски.