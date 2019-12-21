Италия

Вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от матча против Лацио за Суперкубок Италии.

Джанлуиджи Буффон считает, что поражение от Лацио в чемпионате Италии заставит Ювентус быть более сконцентрированным в Суперкубке.

"В какой-то степени даже хорошо, что мы проиграли Лацио в Серии А, – цитирует вратаря Ювентуса Corriere dello Sport. – Это заставило всех встряхнуться, собраться. Следующие матчи показали, что у нас все в порядке, и не случайно мы снова на первом месте. Лацио — отличная команда, которая сильна как коллективно, так и индивидуально. Мы уважаем нашего соперника. Уверен, что соперник относится к нам так же".

В воскресенье, 22 декабря, Ювентус (чемпион Италии) и Лацио (обладатель Кубка) разыграют Суперкубок в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало матча в 18:45 по киевскому времени.

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