Италия

Тренер Лацио Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча против Ювентуса за Суперкубок Италии.

Симоне Индзаги считает, что поединок за Суперкубок не будет похож на матч между Лацио и Ювентусом в чемпионате, однако уверен, что его команда готова к бою.

"В первую очередь не стоит забывать, что у воскресного матча будет особенность — в нем будет разыгран трофей, – сказал тренер Лацио на предматчевой пресс-конференции. – Здесь не будет места ошибкам, которые можно наверстать в следующих турах. Впрочем, для нас эта ситуация не нова, ведь за последние три с половиной года для Лацио это уже четвертый финал, если считать Кубок и Суперкубок Италии".

"Мы очень тщательно подготовились к матчу и, думаю, сможем обыграть соперника вне зависимости от той тактики, которую он изберет. На "бумаге" Ювентус, естественно, фаворит, но мы уже доказали, что последнее слово может быть за нами. Можно делать любые прогнозы, но все решит игра».

Матч Ювентус — Лацио состоится в Эр-Рияде 22 декабря. Начало в 18:45 по киевскому времени.

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