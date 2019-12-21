Италия

17-летний нападающий стал самым молодым игроком основного состава Интера в 21 веке.

Форвард Интера Себастьяно Эспозито впервые в рамках чемпионата Италии попал в стартовый состав своей команды. Произошло это в матче 17-го тура против Дженоа.

Благодаря своему дебюту перспективный итальянец смог превзойти достижение Марио Баллотели, став самым молодым футболистом в 21 веке, который оказался в старте Интера на поединок Серии А.

На момент этого события Эспозито исполнилось всего 17 лет и 172 дня, тогда как Баллотели был включен в старт в возрасте 17 лет и 203 день (матч против Наполи в марте 2008 года).

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