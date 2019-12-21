Италия

Завершился матч 17-го тура чемпионата Италии между Торино и СПАЛом.

Несмотря на быстрый гол, удаление в составе Торино сыграло на руку СПАЛу, который вырвал победу в заключительные десять минут игры.

Торино – СПАЛ 1:2

Голы: Ринкон, 4 – Стрефецца, 42, Петанья, 81

Торино: Сиригу – Иццо, Н'Кулу, Бремер – Айна, Лукич (Дзадза, 77), Ринкон, Ансалди (Лаксальт, 44) – Верди, Беренгер (Мейте, 62) – Белотти

СПАЛ: Бериша – Ционек, Викари, Томович – Стрефецца, Миссироли, Валоти (Мурджа, 68), Куртич (Вальдифиори, 74), Игор – Петанья, Палоски (Ди Фраченско, 85)

Предупреждения: Ансалди, Бремер, Мадзарри, Сиригу – Семпличи, Валоти, Игор, Миссироли, Петанья

Удален: Бремер, 55.

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